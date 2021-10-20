У світі напередодні зафіксували понад 400 тисяч нових заражень Ковідом.

Майже 7 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Велика Британія й Росія. В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу, який може бути небезпечнішим за "Дельту".

Інфікований 11-річний хлопчик, який прилетів з Молдови. Його ізолювали. Водночас Болгарія від завтра вимагатиме так звані "зелені посвідки" для охочих відвідати закриті громадські місця, як-то кафе та торговельні центри.

А на Кубі - навпаки, послаблюють обмеження. Скасовують карантин та ковід-тестування для туристів. Відпочивальників чекають з 7 листопада.