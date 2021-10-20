В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу, який може бути небезпечнішим за "Дельту" [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували понад 400 тисяч нових заражень Ковідом.
Майже 7 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Велика Британія й Росія. В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу, який може бути небезпечнішим за "Дельту".
Інфікований 11-річний хлопчик, який прилетів з Молдови. Його ізолювали. Водночас Болгарія від завтра вимагатиме так звані "зелені посвідки" для охочих відвідати закриті громадські місця, як-то кафе та торговельні центри.
А на Кубі - навпаки, послаблюють обмеження. Скасовують карантин та ковід-тестування для туристів. Відпочивальників чекають з 7 листопада.
по теме
Регіонам зі складною епідситуацією планують надати право встановити неробочі дні вже найближчої суботи.
Ушпиталили напередодні майже 5,5 тисяч людей.
495 хворих померли. Ушпиталили напередодні майже 5,5 тисяч людей.
Про п'яту хвилю коронавірусу оголосила Грузія. Ситуація погіршується в регіонах, де низький рівень вакцинації: Кахеті й Імереті.
Попередньої доби померли 538 громадян. Це найбільший показник від початку пандемії. 15 з половиною тисяч людей інфікувалися.