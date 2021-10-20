Десятки тисяч євро за один гриб. На Буковині місцевий житель вирощує дорогий делікатес - трюфелі. Першого врожаю чоловік чекав десяток років. Як йому все ж таки вдалося добитися результату, розпитували наші кореспонденти.

12 років тому Михайло Козьма вирішив вирощувати трюфелі. Закупив посадковий матеріал... І вирушив у ліс саджати гриби.... Та врожаю довелося чекати майже десять років.

Михайло Козьма, житель села Брусниця:

Його любимі місця - бук, дуб, граб, горішник, фундук, ліщина. Знаючи, де ви посадили під землею, грибники збирають білі гриби, опеньки, а трюфелі не бачать - знаєте тільки ви, тому що він під землею.

Росте делікатес на глибині близько 20 сантиметрів. Ми разом із Михайлом вирушаємо до лісу, що неподалік від його будинку, на пошуки .... І ось він помічає знайоме горіхове дерево.

Прогортаєм листя і викопуємо, руками. От, бачите, витягаємо, получається, трюфель.

Нам пощастило знайти великий білий трюфель. Він має безліч корисних властивостей, а до того ж його називають чи не найсильнішим у природі афродизіаком.

Михайло Козьма, житель села Брусниця:

Такий трюфель може коштувати на біржі у Франції від 30 до 70 тисяч євро, великани. Малі, вони звичайно, коштують 4 тисячі євро, 2, 10, 12...

Михайло розповідає, що після невдалих спроб отримати врожай уже думав облишити цю справу. Та одного разу із дружиною випадково таки натрапили на трюфель.

Світлана Козьма, дружина Михайла:

Ішли по гриби. Це буковий і дубовий ліс. Навіть не могла уявити, що це трюфель, у нашій місцевості, на Буковині у нас. Це ж не Франція, не Італія.

Після того пан Михайло перетворив сімейну кухню на лабораторію, пригадує дружина.

Міцелій дозріває, от бачите, у таких бутлях, в мішках, благородна біла плєсєнь закладена, бачите. Дальше ми зберігаємо його в холодильнику.

Свіжий трюфель можна зберігати майже місяць. Можна гриб і заморожувати. Єдине, що Михайло тримає в таємниці, навіть від родичів, так це технологію вирощування.

Світлана Козьма, дружина Михайла:

Не можна заходити, вікна, двері не можна відчиняти. Температура має бути одинакова, всьо кварцоване, всьо запаковане, запечатане.

Запах трюфеля передати словами неможливо. Це суміш аромату горіхів і білих грибів. Але найголовніше - цей делікатес росте просто у нас під ногами.