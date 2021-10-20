Рада в первом чтении приняла госбюджет-2022: что ждет украинцев [ Редактировать ]
Источник: Ян Доброносов
Верховная Рада Украины 20 октября приняла за основу проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Главный финансовый проект страны (законопроект №6000) поддержали в первом чтении 264 народных депутата.
Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению.
Верховная Рада решила:
- направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины";
- оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;
- направить на реализацию государственных инвестиционных проектов 4 млрд грн;
- увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн;
- увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн.
Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что Кабмин впервые ввел бюджетную декларацию на 3 года и Государственный бюджет-2022 должен формироваться с учетом ее показателей и определенных стратегических ориентиров. Также он сообщил, что Счетная палата нашла дополнительные доходы в проекте госбюджета почти на 33 млрд грн.
Напомним, что Госбюджет-2022 предусматривает следующие параметры:
- поступления в бюджет - 1,384 трлн грн;
- рост ВВП - 3,8%;
- сокращение дефицита бюджета до 3,5%;
- на субсидии предусмотрено 38 млрд грн;
- рост минимальной зарплаты до 6500 грн с 1 января и до 6700 грн с 1 октября 2022 года.
Ранее "Подробности" опубликовали комментарий министра финансов Сергея Марченко о ключевых показателях Госбюджета-2022.
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