Верховная Рада Украины 20 октября приняла за основу проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Главный финансовый проект страны (законопроект №6000) поддержали в первом чтении 264 народных депутата.

Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению.

Верховная Рада решила:

направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины";

оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;

направить на реализацию государственных инвестиционных проектов 4 млрд грн;

увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн;

увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что Кабмин впервые ввел бюджетную декларацию на 3 года и Государственный бюджет-2022 должен формироваться с учетом ее показателей и определенных стратегических ориентиров. Также он сообщил, что Счетная палата нашла дополнительные доходы в проекте госбюджета почти на 33 млрд грн.

Напомним, что Госбюджет-2022 предусматривает следующие параметры:

поступления в бюджет - 1,384 трлн грн;

рост ВВП - 3,8%;

сокращение дефицита бюджета до 3,5%;

на субсидии предусмотрено 38 млрд грн;

рост минимальной зарплаты до 6500 грн с 1 января и до 6700 грн с 1 октября 2022 года.

Ранее "Подробности" опубликовали комментарий министра финансов Сергея Марченко о ключевых показателях Госбюджета-2022.