На Донбасі - повітряна атака проти мирних жителів. Сьогодні вдень ворожий безпілотник обстріляв селище Верхнє Торецьке біля окупованої Горлівки. Три саморобні бомби впали просто посеред житлового кварталу. Момент вибуху однієї з них зафіксували вуличні камери спостереження.

Лише дивом обійшлося без постраждалих. Адже боєприпаси були начинені численними вражаючими елементами. Це вже не перша така атака. Нещодавно з дронів скинули снаряди на місто Щастя на Луганщині.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України: