На селище Верхнє Торецьке скинули саморобні бомби [ Редактировать ]
На Донбасі - повітряна атака проти мирних жителів. Сьогодні вдень ворожий безпілотник обстріляв селище Верхнє Торецьке біля окупованої Горлівки. Три саморобні бомби впали просто посеред житлового кварталу. Момент вибуху однієї з них зафіксували вуличні камери спостереження.
Лише дивом обійшлося без постраждалих. Адже боєприпаси були начинені численними вражаючими елементами. Це вже не перша така атака. Нещодавно з дронів скинули снаряди на місто Щастя на Луганщині.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Поки що виясняємо, що це таке. Але це не стандартний для нас ВОГ - це було щось потужніше. Ну от і абсолютно байдуже їм було, що поруч знаходяться цивільні будинки, що поруч знаходиться залізнична станція. На щастя ніхто не постраждав, але трошки вікно розбило, трошки побігали в укриття військовослужбовці, а так - все нормально.
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