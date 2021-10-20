Жителі Донбасу отримають від ЄС три з половиною мільйони євро [ Редактировать ]
Єврокомісія виділить для жителів Донбасу додаткові три з половиною мільйони євро. Кошти спрямують на гуманітарну допомогу найбільш вразливим категоріям населення - пенсіонерам та особам з інвалідністю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Представництва Євросоюзу в Україні. Загалом цього року Єврокомісія вже виділила 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги для сходу України, а від початку війни - 194 мільйони.
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Кошти спрямують на гуманітарну допомогу найбільш вразливим категоріям населення - пенсіонерам та особам з інвалідністю.
Кошти дадуть на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили - завдяки фінансовому пакету, країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі.
Також у ЄС зазначили - влада "Талібану" має гарантувати дотримання прав людини у країні. Оскільки, цитую, "звичайні афганці не мусять розплачуватися за дії талібів".
Останні три з половиною місяці Україна перебувала в так званій "зеленій" зоні. Тому наші туристи могли подорожувати країнами ЄС.
В четверг, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе