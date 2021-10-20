Єврокомісія вже виділила 29 мільйонів євро для сходу України цього року

Єврокомісія виділить для жителів Донбасу додаткові три з половиною мільйони євро. Кошти спрямують на гуманітарну допомогу найбільш вразливим категоріям населення - пенсіонерам та особам з інвалідністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Представництва Євросоюзу в Україні. Загалом цього року Єврокомісія вже виділила 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги для сходу України, а від початку війни - 194 мільйони.