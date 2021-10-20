В Украине "взлетели" цены на жилье по итогам июля-сентября 2021 года. Рост стоимости недвижимости составил 115,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Таким образом, на первичном рынке цены на жилье выросли на 14,3%. При этом больше всего подорожали трехкомнатные квартиры - на 16,3%, а меньше всего - двухкомнатные на 13,4%.

Отмечается, что на вторичном рынке жилье за год повысилось в цене на 17%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 18,4%, меньше всего - трехкомнатные (на 15,8%). Известно, что по сравнению с 4 кварталом 2020 года стоимость жилплощади выросла на 13,8%.

Читайте также, цены на жилье в Украине продолжают расти, даже в летний период, когда раньше они традиционно снижались. Ведущие эксперты уверяют, что к концу года стоимость квадратных метров вырастет на 10%, среди причин подорожания недвижимости эксперты называют не только рост спроса.

Кроме того, рынок недвижимости – всегда отличается колебаниями и изменениями. Цена на квартиры в столице выросла на 1,2%, в январе наблюдался спад цен на недвижимость, тем не менее, такая тенденция продлилась недолго, последних 2 месяца цены вернулись к росту.

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