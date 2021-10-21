Пазлы - одна из лучших обучающих игрушек. Если вы хотите, чтобы дети быстрее развивались, значит, пора отложить в сторону модных роботов с лампочками, музыкой и научить их складывать картинки.

Многие родители предлагают детям пазлы как способ развлечения, не осознавая их роль в развитии. На деле простые игровые занятия обычно наиболее познавательные. Малышам понадобится только время и свобода, чтобы развивать необходимые умения в удобном для них темпе.

Прелесть таких игр в том, что они помогают обрести новые навыки методом проб и ошибок. Чем раньше дошкольники начнут их осваивать, тем выше будут их способности к аналитическому мышлению. К сожалению, не все девочки и мальчики приходят от них в восторг и с большей охотой берутся за машинки, куклы. Если ребенок наотрез отказывается от полезных занятий, существует несколько способов заинтересовать его без давления.

Полное руководство по сборке мозаик, головоломок, картинок:

Учитывайте интересы. Выбирайте темы, интересные малышу, а не вам. Вы можете найти по ссылке магазина Панама самые популярные пазлы с мультипликационными персонажами, супергероями, машинами, животными, картами.

Купите большой удобный поднос, лоток или досточку. Подносы с приподнятыми краями предотвращают потерю деталей. А еще их можно убрать, когда непоседа потеряет интерес, и достать, когда он будет в настроении продолжить работу. Это особенно важно для тех, кому сложно долго концентрировать внимание на конкретном объекте.

Выбирайте меньшее количество элементов. Покупайте новичкам самые простые маленькие комплекты. Они менее пугающие и позволяют не единожды ощутить радость успеха, придают уверенности. Чтобы мозг постоянно находился в тонусе, постепенно усложняйте задачи.

Подавайте пример. Не заставляйте детей чему-то учиться, если у них нет энтузиазма - мотивируйте их, самостоятельно складывая картинки. Непоседы часто бросают свои увлечения, чтобы прийти и исследовать то, чем занимаются родители.

Покажите «маршрут». Педагоги обычно советуют не давать подрастающему поколению простейшие методы решения проблем. Если же малыш никак не может решиться на первый шаг, придется научить его нескольким хитростям: необходимо найти углы и разместить их в соответствии с изображением на коробке, а затем подбирать к ним детали по цвету.

Используйте положительное подкрепление. Хвалите игроков, когда им удается соединить подходящие кусочки. По окончании работы устраивайте «вечеринку» - хлопайте в ладоши и танцуйте, чтобы заставить их улыбаться.

Существует множество развивающих настольных игр. Они имеют разную степень сложности и осваиваются в индивидуальном темпе:

Сортировщики. Наборы из пластика или дерева учат распознавать и сопоставлять трехмерные формы, что необходимо для следующих шагов. Компоненты позволяют прощупать грани и понять, чем они отличаются.

Фигурные пазлы. Эти трехмерные сортировщики более плоские и их блоки вписываются в соответствующие отверстия на доске. К этой категории также относятся большие коврики из пены с буквами и цифрами внутри квадратов. Они обеспечивают тактильное обучение на первых этапах.

Элементы с колышками. Изделия с ручкой, колышком помогают быстрее завершить миссию. Хотя нагрузка на пальчики снижается, приходится учиться подбирать предметы, используя только зрение и осязание.

Классические наборы. Манипулировать картонными изделиями намного сложнее. Поэтому начинающим желательно иметь рамку - контур, в который вписываются блоки.

Чтобы сформировался навык, придется много раз выполнять одно и то же действие, регулярно тренировать ум. Старайтесь избегать как слишком легких, так и чересчур замысловатых заданий, из-за которых игроки сразу сдадутся и усомнятся в своих способностях. Не стоит также увлекаться пазлами в виде видеоигр - они помогают экономить деньги, но вредят зрению.

Как узнать, к какой головоломке готов ребенок?

Дети должны проявлять настойчивость, уметь решать задания за относительно короткое время, и делать это с постоянным, а не переменным успехом. Это говорит о том, что они смогут без страха ставить перед собой новые цели. Если маленький гений собирает композицию с минимальными усилиями, значит, пора повысить уровень сложности.

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