Сила пазлов: что делать, если ребенок не хочет собирать головоломки? [ Редактировать ]
Пазлы - одна из лучших обучающих игрушек. Если вы хотите, чтобы дети быстрее развивались, значит, пора отложить в сторону модных роботов с лампочками, музыкой и научить их складывать картинки.
Многие родители предлагают детям пазлы как способ развлечения, не осознавая их роль в развитии. На деле простые игровые занятия обычно наиболее познавательные. Малышам понадобится только время и свобода, чтобы развивать необходимые умения в удобном для них темпе.
Прелесть таких игр в том, что они помогают обрести новые навыки методом проб и ошибок. Чем раньше дошкольники начнут их осваивать, тем выше будут их способности к аналитическому мышлению. К сожалению, не все девочки и мальчики приходят от них в восторг и с большей охотой берутся за машинки, куклы. Если ребенок наотрез отказывается от полезных занятий, существует несколько способов заинтересовать его без давления.
Полное руководство по сборке мозаик, головоломок, картинок:
- Учитывайте интересы. Выбирайте темы, интересные малышу, а не вам. Вы можете найти по ссылке магазина Панама самые популярные пазлы с мультипликационными персонажами, супергероями, машинами, животными, картами.
- Купите большой удобный поднос, лоток или досточку. Подносы с приподнятыми краями предотвращают потерю деталей. А еще их можно убрать, когда непоседа потеряет интерес, и достать, когда он будет в настроении продолжить работу. Это особенно важно для тех, кому сложно долго концентрировать внимание на конкретном объекте.
- Выбирайте меньшее количество элементов. Покупайте новичкам самые простые маленькие комплекты. Они менее пугающие и позволяют не единожды ощутить радость успеха, придают уверенности. Чтобы мозг постоянно находился в тонусе, постепенно усложняйте задачи.
- Подавайте пример. Не заставляйте детей чему-то учиться, если у них нет энтузиазма - мотивируйте их, самостоятельно складывая картинки. Непоседы часто бросают свои увлечения, чтобы прийти и исследовать то, чем занимаются родители.
- Покажите «маршрут». Педагоги обычно советуют не давать подрастающему поколению простейшие методы решения проблем. Если же малыш никак не может решиться на первый шаг, придется научить его нескольким хитростям: необходимо найти углы и разместить их в соответствии с изображением на коробке, а затем подбирать к ним детали по цвету.
- Используйте положительное подкрепление. Хвалите игроков, когда им удается соединить подходящие кусочки. По окончании работы устраивайте «вечеринку» - хлопайте в ладоши и танцуйте, чтобы заставить их улыбаться.
Существует множество развивающих настольных игр. Они имеют разную степень сложности и осваиваются в индивидуальном темпе:
- Сортировщики. Наборы из пластика или дерева учат распознавать и сопоставлять трехмерные формы, что необходимо для следующих шагов. Компоненты позволяют прощупать грани и понять, чем они отличаются.
- Фигурные пазлы. Эти трехмерные сортировщики более плоские и их блоки вписываются в соответствующие отверстия на доске. К этой категории также относятся большие коврики из пены с буквами и цифрами внутри квадратов. Они обеспечивают тактильное обучение на первых этапах.
- Элементы с колышками. Изделия с ручкой, колышком помогают быстрее завершить миссию. Хотя нагрузка на пальчики снижается, приходится учиться подбирать предметы, используя только зрение и осязание.
- Классические наборы. Манипулировать картонными изделиями намного сложнее. Поэтому начинающим желательно иметь рамку - контур, в который вписываются блоки.
Чтобы сформировался навык, придется много раз выполнять одно и то же действие, регулярно тренировать ум. Старайтесь избегать как слишком легких, так и чересчур замысловатых заданий, из-за которых игроки сразу сдадутся и усомнятся в своих способностях. Не стоит также увлекаться пазлами в виде видеоигр - они помогают экономить деньги, но вредят зрению.
Как узнать, к какой головоломке готов ребенок?
Дети должны проявлять настойчивость, уметь решать задания за относительно короткое время, и делать это с постоянным, а не переменным успехом. Это говорит о том, что они смогут без страха ставить перед собой новые цели. Если маленький гений собирает композицию с минимальными усилиями, значит, пора повысить уровень сложности.
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