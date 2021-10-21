В Киеве повысят стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте. Об этом заявил первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Это - непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа.

По словам чиновника, столичные власти ждут экономически обоснованных предложений по тарифам от коммунальных предприятий. После этого предложение о стоимости проезда подадут на обсуждение общественности.

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В интервью сайту "Сегодня" чиновник рассказал, что перевозчики просят увеличить стоимость проезда более чем на 20 грн, но "такой стоимости однозначно не будет".

Он точно не будет 20 гривен... Это уже экономика. Мы сейчас должны сделать экономические расчеты, чтобы понять, как выводить наши транспортные предприятия из убытков. Все нужно считать. А постепенное поднятие стоимости проезда накладывает на городской бюджет дополнительные расходы.

Поворозник пообещал, что проезд в городском транспорте подорожает "точно не в этом году", а скорее всего, в начале следующего года. Льготы на проезд для киевлян сохранят.

Единственное, что у нас выбивается из общего уровня - это стоимость проезда в городской электричке. Себестоимость проезда для одного пассажира составляет более 71 гривны, а сегодня пассажиры катаются в электричке, покупая билеты от 6,21 грн.

Напомним, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят мэрию повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Обоснованной ценой за поездку считают 21 грн. В настоящее время стоимость проезда в столичной подземке составляет 8 грн.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн. Столичные власти признали, что в Киеве вскоре подорожает стоимость проезда, сейчас идет калькуляция нового тарифа.