В Луцке в зоопарке произошел пожар, в результате которого погибли три обезьяны. Об этом сообщает ГСЧС.

21 октября в 7:19 в службу 101 поступило сообщение о пожаре в Луцком зоопарке, что в Центральном парке отдыха имени Леси Украинки.

На место прибыли шесть единиц техники. На тушение деревянного домика 2х3 м, где жили обезьяны, подали два водяных ствола.

В 7:32 возгорание было локализовано, в 7:42 - потушено.

На данный момент устанавливается причина пожара.

Зоопарк будет закрыт два дня - сегодня, 21 октября, и завтра, 22 октября.

Напомним, что недавно был найден первый в мире желтый пингвин. Читайте также, в Белой Церкви произошел пожар в первой городской больнице. В результате происшествия пострадал один человек, Пожар потушен, с медперсоналом проведена эвакуация 13 больных, к тушению привлекались 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Кроме того, в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, произошло возгорание в общежитии Межрегионального центра подготовки уволенных в запас военнослужащих, спасатели выяснили, что возгорание возникло в одной из комнат, которая находилась на первом этаже девятиэтажного дома.

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