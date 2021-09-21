В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, произошло возгорание в общежитии Межрегионального центра подготовки уволенных в запас военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайных ситуаций.

Возгорание возникло рано утром в здании на улице Ушакова Центрально-Городского района города Кривой Рог. По приезду на место спасатели выяснили, что возгорание возникло в одной из комнат, которая находилась на первом этаже девятиэтажного дома.

Отмечается, что огонь нанес серьезные повреждения мебели и домашним вещам на площади 20 квадратных метров. Известно, что пожар был локализован в течение нескольких часов. Для его ликвидации привлекли 12 человек личного состава, а также 3 единицы специальной техники. В настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет.

Читайте также, в курортном городке Затока произошел пожар на базе отдыха "Феличита". Спасатели, которые прибыли на место происшествия, увидели, что огонь охватил 4 домика отдыха, при этом пламя могло распространиться на другие дома.

Кроме того, в бизнес-центре "Колизей", который находится в Дарницком районе столицы, произошел пожар, вследствие которого ребенок оказался в заблокированном лифте. К счастью, в результате пожара жертв и пострадавших не было. В течении часа спасатели смогли полностью ликвидировать огонь.

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