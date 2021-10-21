Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг стран, где Украина поднялась на одну строчку вверх. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Теперь страна занимает 26-е место, столь интересные показатели сформировались в связи с октябрьскими поединками. За этот месяц сборная Украины провела два поединка в отборе на Чемпионат мира-2022 в Катаре, вырвав победу у Финляндии (2:1) и сыграв в ничью с Боснией и Герцоговиной (1:1).

Отмечается, что в рейтинге европейских сборных Украина сейчас занимает 16-ю строчку. Известно, что в настоящее время в "топе" ФИФА находится Бельгия, на втором месте следует Бразилия, а закрывает тройку лидеров Франция. При этом в десятку лучших вошли Италия, Англия, Аргентина, Испания, Португалия, Мексика и Дания.

Читайте также, в Международной федерации футбола собираются организовывать послематчевые пресс-конференции судей для того, чтобы те в полной мере осознавали ответственность за каждое принятое во время поединка решение. Автором такого нововведения стал легендарный французский наставник Арсен Венгер.

Кроме того, сборная Украины по футболу заняла 24-е место в топ-30 лучших команд мира по версии ФИФА. При этом в аналогичном европейском рейтинге УЕФА "бело-синие" находятся на 16-й строчке, в активе Украины в настоящее время 1544,64 балла.

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