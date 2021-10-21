Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству ввозить на территорию России, хранить и продавать 61 модель смартфонов Samsung. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Под запретом как старые модели, например, Samsung Galaxy J5, выпущенная в 2017 году, так и новейшие Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Список запрещенных смартфонов приводится в дополнительном решении суда по иску швейцарской компании Sqwin, которое было вынесено 19 октября.

Решение суда первой инстанции о запрете на продажу в России 61 модели смартфонов Samsung обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

Швейцарцы настаивают, что установленная на корейских смартфонах система Samsung Pay нарушает ее патент на изобретение "Система электронных платежей".

В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Sqwin к Samsung Electronics и ее российский "дочке", фактически запретив работу платежной системы Samsung Рау в России и ввоз в страну смартфонов с ее поддержкой.

Платежный сервис Samsung Рау запустили в 2015 году. В России он появился через год, по последним данным его используют 17% российских пользователей мобильных платежных сервисов.

Напомним, что недавно власти Литвы призвали граждан отказаться от покупки смартфонов китайской компании Xiaomi. Специалисты по кибербезопасности нашли в этих устройствах ряд встроенных функций, позволяющих цензурировать контент.