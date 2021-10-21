В России запретили продажу смартфонов Samsung [ Редактировать ]
Источник: Scanpix
Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству ввозить на территорию России, хранить и продавать 61 модель смартфонов Samsung. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Под запретом как старые модели, например, Samsung Galaxy J5, выпущенная в 2017 году, так и новейшие Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Список запрещенных смартфонов приводится в дополнительном решении суда по иску швейцарской компании Sqwin, которое было вынесено 19 октября.
Решение суда первой инстанции о запрете на продажу в России 61 модели смартфонов Samsung обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
Швейцарцы настаивают, что установленная на корейских смартфонах система Samsung Pay нарушает ее патент на изобретение "Система электронных платежей".
В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Sqwin к Samsung Electronics и ее российский "дочке", фактически запретив работу платежной системы Samsung Рау в России и ввоз в страну смартфонов с ее поддержкой.
Платежный сервис Samsung Рау запустили в 2015 году. В России он появился через год, по последним данным его используют 17% российских пользователей мобильных платежных сервисов.
Напомним, что недавно власти Литвы призвали граждан отказаться от покупки смартфонов китайской компании Xiaomi. Специалисты по кибербезопасности нашли в этих устройствах ряд встроенных функций, позволяющих цензурировать контент.
по теме
Смартфоны iPhone 13 в количестве 8 тысяч единиц прибыли прямым грузовым рейсом в аэропорт "Борисполь"
Старый флагман Samsung Galaxy S8 больше не будет получать обновлений безопасности Android
В этот раз прошивка отличается радикальным подходом к дизайну и новыми удобными функциями, которые изменят способ использования смартфона
Cпустя чуть больше месяца после начала продаж Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip3, к концу этой недели они достигнут показателя в 1 миллион проданных единиц
Розробка дозволяє отримати 99% коштовного металу з уживаних девайсів - за кімнатної температури та за лічені секунди.