Государство Израиль с 1 ноября 2021 года приняло решение открыть границы для иностранных туристов, однако для въезда в страну нужно выполнить ряд условий. Об этом сообщает портал Newsru.co.il.

Таким образом, путешественники-иностранцы смогут попасть на территорию страны по следующим критериям:

Привитые двумя дозами вакцины Pfizer не более полугода назад (если после получения второй дозы вакцины прошло не менее семи дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля);

Привитые двумя дозами вакцин Moderna, AstraZeneca, Sinovac-CoronaVac" не более полугода назад (если после получения второй дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля). Привитые одной дозой вакцины Johnson & Johnson (если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля);

Привитые бустерной дозой перечисленных вакцин (если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль);

Переболевшие и получившие не менее одной дозы вакцины, признанной ВОЗ;

Переболевшие менее полугода назад – то есть те, кто сможет предъявить положительный результат теста NAAT (молекулярный тест, например, ПЦР), после которого прошло более 11 дней до въезда в Израиль и не более 180 дней до выезда из Израиля.

Отмечается, что в страну пока не смогут въезжать граждане тех стран, где в настоящее время распространен одни из вариантов Дельта-штамма коронавируса AY4.2.

Читайте также, правительство Непала приняло решение возобновить выдачу виз. Таким образом страна планирует помочь предприятиям, пострадавшим из-за ограничений и закрытия границ, соседние страны также примут соответствующее решение в ближайшее время.

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