Австралия впервые за долгое время открывает границы [ Редактировать ]
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В пятницу, 1 октября, появилась информация о том, что власти Австралии открывают государственную границу с ноября - впервые за полтора года.
С марта 2020 года в Австралии действовали одни из строжайших пограничных правил в мире - покидать страну было запрещено даже гражданам.
Премьер-министр Скотт Моррисон заявил:
Пора вернуть австралийцам их жизни.
Жителям штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%, первыми получат возможность выезжать за границу Австралии.
При этом иностранных туристов впускать в страну пока не планируют, однако в правительстве Австралии уверяют, что работают над тем, чтобы "снова приветствовать туристов на своих берегах".
Сейчас австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях - например, для выезда на работу или для визита к умирающему родственнику.
Ранее мы писали о том, что Непал открыл границы для туристов.
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