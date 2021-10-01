В пятницу, 1 октября, появилась информация о том, что власти Австралии открывают государственную границу с ноября - впервые за полтора года.

С марта 2020 года в Австралии действовали одни из строжайших пограничных правил в мире - покидать страну было запрещено даже гражданам.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил:

Пора вернуть австралийцам их жизни.

Жителям штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%, первыми получат возможность выезжать за границу Австралии.

При этом иностранных туристов впускать в страну пока не планируют, однако в правительстве Австралии уверяют, что работают над тем, чтобы "снова приветствовать туристов на своих берегах".

Сейчас австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях - например, для выезда на работу или для визита к умирающему родственнику.

Ранее мы писали о том, что Непал открыл границы для туристов.

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