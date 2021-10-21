Чверть мільйона будинків зруйнував шторм "Аврора" у Франції [ Редактировать ]
Шторм "Аврора" налетів на Францію. Через шквальний вітер на півночі країни знеструмлені щонайменше чверть мільйона будинків. Кілька домів - зруйновані. Швидкість вітру була справді шаленою - 175 кілометрів на годину.
Такого у Франції не пригадують. Людей застерігають від поїздок. Бо поламані дерева буквально зупиняли поїзди. Стовбури падали просто на колії. В деяких містечках затопило вулиці, бо шквал приніс і потужні зливи.
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