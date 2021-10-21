Монетний двір Британії видобуватиме золото зі старих смартфонів [ Редактировать ]
Королівський монетний двір Британії видобуватиме золото зі старих смартфонів. Установа підписала угоду з канадським стартапом на впровадження інноваційної технології.
Розробка дозволяє отримати 99% коштовного металу з уживаних девайсів - за кімнатної температури та за лічені секунди. Керівництво монетного двору впевнене - це допоможе вирішити одну з найбільших екологічних проблем у світі. За підрахунками дослідників, тільки цьогоріч на звалища піде понад 57 мільйонів тонн електронного непотребу.
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