Перший центр трудової реабілітації для молоді з інвалідністю відкрився в Києві. Особливість закладу в тому, що там зможуть навчатися та опановувати професії саме повнолітні вихованці - від вісімнадцяти й старші. Більше розкаже Лариса Золотарюк.

Бери з карточкою. Знову відпрацьовуємо цей рух як ми ставимо. Давай. Ну що ти так ніжно все робиш? Це ж глина. Треба її формувати.

Так Ольга вчиться ліпити свого першого у житті горщика. А Денис вже вихваляється вмінням майструвати стільці.

Берем саморезы, вставляем, вставляем саморезы. Потом ставим ровно вниз, отак чтоб было. И берем, и закручиваем. Раз и два.

У цьому закладі можна опанувати гончарну, швейну, столярну й кулінарну справи, а також комп'ютерні технології. Раніше вихованці тіснились у маленькому приміщенні на території школи №296. Відтак районна влада за підтримки міськадміністрації вирішила обладнати інше приміщення.

Людмила Новік, директорка центру соціально-психологічної реабілітації молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району м.Києва:

Ще у нас десь наприкінці грудня буде відкрито відділення для дітей до 18 років. Там буде відділення соціально-психологічної та фізичної реабілітації. Такий акцент. А тут для молоді. Це трудової реабілітації.

Валентина Головних, мама вихованця:

Для наших дітей отакі центри, це сім'я, де вони ростуть, де вони спеціальності набувають, де вони дружать один з одним і живуть. Ті пенсії, які їм дають, ну це копійки. 1800 гривень. Ну що за них? Хіба можна за них прожити?

Заклад кожного дня можуть відвідувати до пів сотні вихованців, які окрім так званої трудової реабілітації, отримують і психологічну підтримку.

Олександрина Матвєєва, психолог:

Надо работать с семейными системами. Потому что бабушки, дедушки не переносят вот этого известия, что ребенок с инвалидностью. Они начинают обвинять мать в чем-то, да. Мать не справляется. Отцы уходят. Мы смотрим на человека и его семейную систему.

Для молоді з особливими потребами підлаштовані й спортивний зал, і кімнати відпочинку та вбиральні. До того ж усіх вихованців забезпечать спецтранспортом - соціальним таксі. Такі автомобілі обладнані підіймачами для інвалідних колясок. Для того, щоб скористатись таким авто, батьки підписують угоду із керівництвом району.