Регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото не потрібно.

Уряд оновив правила в'їзду до України невакцинованих осіб.

Застосунок "Вдома", який контролює дотримання самоізоляції відтепер потрібно встановлювати лише на 72 години, а не на два тижні, як було раніше.

За цей час необхідно зробити ПЛР чи тест на антиген.

Регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото не потрібно.

У разі відмови від використання застосунку, українцям треба буде пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям - відмовлятимуть у в'їзді.