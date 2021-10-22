Застосунок "Вдома" поміняв правила роботи [ Редактировать ]
Уряд оновив правила в'їзду до України невакцинованих осіб.
Застосунок "Вдома", який контролює дотримання самоізоляції відтепер потрібно встановлювати лише на 72 години, а не на два тижні, як було раніше.
За цей час необхідно зробити ПЛР чи тест на антиген.
Регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото не потрібно.
У разі відмови від використання застосунку, українцям треба буде пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям - відмовлятимуть у в'їзді.
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