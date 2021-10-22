У Непалі на місцях працюють сотні рятувальників.

Кількість жертв унаслідок повеней в Індії та Непалі зросла до понад 150-ти.

Десятки людей вважаються зниклими безвісти.

В Індії від потужних злив, які спровокували зсуви ґрунту, зруйновані понад півтори тисячі будівель, а тисячі людей переправляють до тимчасових притулків.

У Непалі на місцях теж працюють сотні рятувальників.

Допомагають тим, хто опинився в пастці. Нагадаю, зливи в Індії та Непалі тривають вже тиждень.