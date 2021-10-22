Жертвами повеней в Індії та Непалі стали 150 людей [ Редактировать ]
Кількість жертв унаслідок повеней в Індії та Непалі зросла до понад 150-ти.
Десятки людей вважаються зниклими безвісти.
В Індії від потужних злив, які спровокували зсуви ґрунту, зруйновані понад півтори тисячі будівель, а тисячі людей переправляють до тимчасових притулків.
У Непалі на місцях теж працюють сотні рятувальників.
Допомагають тим, хто опинився в пастці. Нагадаю, зливи в Індії та Непалі тривають вже тиждень.
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Упродовж жовтня там вилилося вдесятеро більше опадів, ніж зазвичай. Підтоплення спровокувало зсуви, які знищили житлові будинки та сільгоспугіддя.
Рятувальники визволяють тих, хто опинився в пастці, і перевозять їх до тимчасових притулків.
Від проливних дощів потерпає південний штат Керала.
Через тривалі зливи місцеві річки вийшли з берегів, подекуди сталися зсуви ґрунту. У штаті Керала стихія вже забрала життя щонайменше 21 людини.
Упродовж жовтня там вилилося вдесятеро більше опадів, ніж зазвичай. Підтоплення спровокувало зсуви, які знищили житлові будинки та сільгоспугіддя.