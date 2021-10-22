Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский резко и эмоционально высказался о ситуации с коронавирусом в стране. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, он считает, что эта осень станет последней для многих украинцев.

Красивая осень, но похоже это последняя осень для многих в этом году. И вообще в жизни, извините за эмоции, не буду очень ласковый с вами. Но ситуация х**новая, и это очень мягко сказано. Мне трудно выбирать слова. То, что больницы забиты - это мягко сказано, если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть - он врет. На кладбище места есть, в моргах мест нет. Очередь из санитаров с колясками, с трупами.

"На этом фоне возникает новая страшная проблема. Люди понимаю, что надо прививаться, но не могут, так как они уже купил сертификат о вакцинации и их никак теперь не привить", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.