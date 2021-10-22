В пятницу, 22 октября, в Рязанской области России на пороховом заводе произошел взрыв и масштабный пожар. В результате инцидента погибли 16 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в цеху компании "Разряд", которая производит взрывчатку. Здание цеха полностью обрушилось - сохранились только одиночные конструкции.

В момент взрыв в цеху находились 17 человек. Российский Минздрав официально подтверждает гибель 16, еще один человек в тяжелом состоянии.

По предварительным данным на 11:30, в результате инцидента погибли 16 человек. В настоящее время проводится медицинская эвакуация пострадавшего в инциденте в Рязанской области в областную больницу. У него ожоги 80% поверхности кожи, состояние оценивается как тяжелое.

Также сообщается, что компания помимо производства взрывчатки занимается ее утилизацией.

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