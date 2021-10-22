Брюссель все еще рекомендует впускать украинцев в страны/ фото: dialogorg.ru

В Европейском Союзе приняли решение оставить Украину в "зеленом" списке еще по меньшей мере на неделю. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, в настоящее время Брюссель все еще рекомендует государствам-членам Евросоюза принимать туристов из Украины, учитывая все противоэпидемические мероприятия.

На этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС списке для безопасных путешествий из третьих стран. Это означает, что Украина пока остается в нем.

Отмечается, что новый список будет пересмотрен на заседаниях компетентных органов Европейского Союза на следующей неделе.

Читайте также, Германия, и Франция внесли Украину в список стран "высокого риска". С 10 октября в страны смогут попасть с любой целью только вакцинированные украинцы, страны не признают вакцину CoronaVac, поэтому украинцев, привитых указанной вакциной, приравнивают к невакцинированным.

Кроме того, Польша открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия, завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.

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