Украина и Евросоюз подписали еще два соглашения [ Редактировать ]
Источник: DW
На саммите Украина-ЕС стороны, кроме соглашения о едином авиационном пространстве, подписали еще два соглашения. Теперь Киев присоединится к двум программам - "Горизонт Европы" и "Креативная Европа".
Об этом сообщалось в ходе брифинга президента Владимира Зеленского.
Сегодня кроме соглашения о едином авиационном пространстве мы подписали и ряд других важных соглашений. В частности, об участии Украины в программах "Горизонт Европы" и "Креативная Европа". Я искренне благодарен лидерам институций Европейского союза за сегодняшнюю встречу.
"Горизонт Европа" - это запланированная на 7 лет научно-исследовательская программа ЕС с финансированием около 100 млрд евро. Средства выделяются на исследования и инновации в 2021 - 2027 годах.
Целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации. В том числе предотвращение изменения климата, достижение целей устойчивого развития и повышение конкурентоспособности европейских товаров.
Что касается программы "Креативная Европа", то ее целью является развитие сектора культурных и креативных индустрий в странах Европы, усиление конкурентоспособности европейской аудиовизуальной продукции, а также обеспечение продвижения и защиты культурного и языкового разнообразия.
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