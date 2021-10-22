Вакцинація, пандемія та початок опалювального сезону. Аби обговорити це традиційно, у п'ятницю скликали Раду нацбезпеки та оборони. На Банковій побував кореспондент "Подробиць" Тарас Пилипець.

Урядовці обговорили два ключових питання: це ковід та енергетика. Щодо енергетики - це збільшення прокачки додаткових обсягів газу до країн ЄС. Не забули і про власні потреби, зокрема проходження опалювального сезону, а також обговорили безоплатну допомогу газом Молдові, де запровадили надзвичайний стан через дефіцит газу. Уряд Молдови не зміг домовитися про нову угоду з "Газпромом". Секретар РНБО Олексій Данілов зокрема заявив:

Прем'єр-міністр України сьогодні отримав листа від прем'єр-міністра Молдови Наьтальї Гавриліца з проханням допомоги Молдові певним обсягом газу для уникнення складної ситуації, яка склалася в Молдові з урахуванням того шантажу, який там робить на сьогоднішній день "Газпром".

Щодо COVID-19 обговорили готовність української медичної системи до нової осінньо-зимової хвилі. Данілов наголосив: якщо українці не будуть імунізуватися, Україну накриє хвиля ковідних смертей:

Ковід як хвороба невакцинованих вирує, вирує в світі. Кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за тисячу осіб. І проблема саме в вакцинації. І люди, які хворіють, вони не помирають. У мене велике прохання до всіх, щоб ви розуміли: люди, які сьогодні відправляються на цвинтар через ковід, це люди, які не пройшли вакцинування.

На фоні таких подій нові санкції на засіданні РНБО не обговорювали.