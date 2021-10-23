Всех, кто подделывает COVID-сертификаты о вакцинации и пользуется ими, ждет жестокое наказание в суде. В том числе и бывшего народного депутата, которого задержали в аэропорту "Борисполь" с "липовой" справкой. С таким заявлением выступила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Есть такие нарушения закона, которые почему-то кажутся мелкими, но в итоге приводят к непоправимому. Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они уверовали в то, что продают всего-навсего бумажки - сертификаты о вакцинации. Но это, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти. Находятся и те, кто эту "кровавую макулатуру" с удовольствием покупают, путешествуют потом по миру, заболевают, конечно, заражают детей и пожилых людей. Предупреждаю, от меня пощады не ждите.

Прокурорам приказали брать такие дела под личный контроль и "методично доводить до приговоров".

Никаких раскачиваний и размышлений - отвечаем "взаимностью", так сказать. Фейковые сертификаты - игра в рулетку с полным барабаном. За выстрелы из этого оружия мы заставим отвечать продавцов и покупателей "липы". Дельцы штампуют подделки, а "герои", которых не берет никакая зараза, их скупают. Накануне из-за такое сомнительного международного свидетельства о вакцинации, с которым прилетели екс-нардепка и ее сестра в аэропорт "Борисполь", начато уголовное производство. Сестры от дачи показаний отказались на основании статьи 63 Конституции Украины.

Венедиктова сообщила, что в 2021 году в суд направили 88 уголовных дел о подделке результатов тестов и документов о вакцинации, реальный тюремный срок грозит 104 лицам.

Среди фигурантов: разнообразные мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм и тому подобное. Бонусом к путевкам продают фейковые отрицательные тесты на ковид, тем самым расширяя географию возможного распространения опасного вируса. Я сейчас обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к "индустрии", и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю.

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Как сообщали "Подробности", при попытке пересечь границу в аэропорту "Борисполь" при возвращении из Турции с поддельными COVID-сертификатами о вакцинации была задержана бывший народный депутат и ее сестра.

Правоохранители традиционно не называют фамилию нарушителя, а в поддельных документах замазаны все данные, кроме даты рождения. Даты рождения Надежды Савченко и ее сестры Веры точно совпадают с данными в сертификатах.

Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. Полиция открыла дело по статье о подделке документов (ст. 358 УКУ), которая ​​предусматривает штраф до 850 грн, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.

Надежда Савченко утверждает, что ни она, ни ее сестра Вера не покупали поддельный COVID-сертификат о вакцинации от коронавируса. Но не ответила прямо на вопрос, делала ли она прививку от коронавируса. Бывшая узница Кремля сослалась на закон о защите персональных данных о здоровье человека.