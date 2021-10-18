Сертификаты в Украине: где и когда будут проверки [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Украине разработали программное обеспечение на планшеты полицейских для проверки цифровых коронавирусных-сертификатов в "Дие" и бумажных вариантов. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий
Документ будут сканировать по QR-коду.
Когда будут проверки?
Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября.
Кто будет проверять?
Соответствующие полномочия имеют: сотрудники Госпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также патрульная полиция.
В полиции отмечают, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.
Где будут проверять?
Проверку будут проводить в местах большого скопления людей - в общественном транспорте, заведениях питания, рынках, торговых площадках.
Ответственность за подделку сертификатов
За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы.
Вместе с тем за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа на сумму до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.
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Кроме того, в Днепропетровской области медработница продавала поддельные COVID-сертификаты. За псевдовакцинацию заказчики платили около 6 тысяч гривен, сейчас устанавливаются заказчики, которые воспользовались услугами мошенников.
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