Зеленский выбрал нового министра обороны вместо Тарана [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны в случае отставки действующего главы Минобороны Андрея Тарана. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс".
Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать.
Арахамия не подтвердил, что народный депутат от Слуги народа" Ирина Верещук возглавит Минобороны в случае отставки Андрея Тарана, но сказал:
Мы за равенство всех граждан.
Глава фракции "Слуга народа"добавил, что вопрос относительно отставки Тарана может быть рассмотрен "на протяжении двух-трех недель".
Напомним, что 19 октября министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке.
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