Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны в случае отставки действующего главы Минобороны Андрея Тарана. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс".

Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать.

Арахамия не подтвердил, что народный депутат от Слуги народа" Ирина Верещук возглавит Минобороны в случае отставки Андрея Тарана, но сказал:

Мы за равенство всех граждан.

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Глава фракции "Слуга народа"добавил, что вопрос относительно отставки Тарана может быть рассмотрен "на протяжении двух-трех недель".

Напомним, что 19 октября министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке.