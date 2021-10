В США умер 59-летний голливудский актер Джеймс Майкл Тайлер, который прославился ролью менеджера кафе Central Perk - Гантера, тайно влюбленного в Рэйчел, которую сыграла Дженнифер Энистон в культовом сериале "Друзья".

Он ушел из жизни от рака. Об этом пишет таблоид TMZ.

"Мир знал его как Гантера из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа... Встретив его однажды, вы бы приобрели друга на всю жизнь", - рассказал менеджер звезды, добавив, что Тайлер скончался тихой смертью в своем доме в Лос-Анджелесе накануне утром.

О тяжелой болезни кинозвезды стало известно в июне этого года. Тогда Джеймс признался, что еще в 2018 году у него диагностировали рак простаты четвертой стадии.

Напомним, что в начале августа умер культовый диджей Пол Джонсон - автор хита Get Get Down.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.