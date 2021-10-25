Позиції армійців накривали вогнем з мінометів [ Редактировать ]
Чотири ворожі атаки було на Донбасі минулої доби. У районі Кам'янки противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. А в напрямку Травневого окупанти цілили зі станкових протитанкових гранатометів. Армійці відкривали вогонь у відповідь.
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