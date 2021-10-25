Народный депутат Украины Николай Тищенко в кулуарах Верховной Рады рассказал, по каким ценам покупает продукты.

На вопрос о том, кто в семье отвечает за покупку продуктов, Тищенко сказал:

Сегодня я что-то покупаю, что-то жена, что-то родители.

При это он отметил, что покупает продукты на Бессарабском рынке и любит там дегустировать сало.

Первый кусок сала стоит от 50 до 200 гривен за килограмм.

По словам Тищенко, на Бессарабском рынке, который считается одним из самых дорогих рынков Киева, он покупал гречку по 12 и 28 гривен за килограмм. Более того, Николай Тищенко заявил, что не заметил роста цен на продукты в Украине.

Нет, такие же самые (цены на продукты - ред.). Все цены зависят от энергоносителей. Если кризис в мире есть, значит поднимается и себестоимость продукта, ведь он как-то попадает к нам на стол.

Николай Тищенко заявил, что предпочитает овощи и говядину, которую он в последний раз покупал от 50 до 70 гривен, а "можно было купить и по 20 гривен".

Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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