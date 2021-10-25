Несмотря на то, что граждане Украины платят за коммунальные услуги больше, чем год назад, задолженность за услуги ЖКХ продолжает расти. Украинцы отдают последнее, чтобы рассчитаться по платежкам, однако их финансовых ресурсов все равно не хватает. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Политик обратил внимание на то, что сумма начисленной населению оплаты за коммунальные услуги в августе 2021 года составила 10,3 млрд гривен – то есть на 27% больше, чем за тот же месяц прошлого года и на 134% больше, чем за август 2019-го. В целом же с начала года было начислено почти 142 млрд грн – на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019-го.

При этом задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 7,43 млрд грн.

"Эти цифры говорят сами за себя. Люди стараются изо всех сил, чтобы погасить имеющиеся долги, но они не в состоянии угнаться за растущими тарифами", – заявил Юрий Бойко.

По его словам, проект бюджета консервирует "энергетическую бедность" населения, которая будет сохраняться не только из-за запланированного властью снижения объемов субсидий на фоне рекордных цен на газ, но и роста тарифов на коммунальные услуги и крайне низкой энергоэффективности.

"На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения газа внутренней добычи, роста энергетической бедности, власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более, что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась. Однако, власть упорно продолжает выделять на развитие минерально-сырьевой базы 100 млн гривен, которые по факту даже не финансируются полностью", - пояснил Юрий Бойко.

Народный депутат подчеркнул, что фракция ОПЗЖ предлагает конкретные шаги, как спасти от катастрофы жилищно-коммунальную сферу и помочь людям выбраться из долговой ямы. Так, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесла поправки в проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", которые, в частности, предусматривают увеличение до 65 млрд гривен расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Мы предлагаем сделать то, что спасет людей от выбора между холодными квартирами, больницами и заоблачными платежками и предотвратит надвигающуюся катастрофу", – резюмировал Юрий Бойко.