І нині в червоній зоні карантину шість областей. Ще стільки ж регіонів до неї наближаються. Ковідні ж показники на сьогодні такі: понад 14 з половиною нових хворих.

І це зазначу, статистика після вихідного дня, коли вона традиційно нижча.

Одужало втричі менше людей. Померло 330. Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Запоріжжі.