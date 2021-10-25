Коронавірус в Україні: шість областей потрапили в червону карантинну зону [ Редактировать ]
І нині в червоній зоні карантину шість областей. Ще стільки ж регіонів до неї наближаються. Ковідні ж показники на сьогодні такі: понад 14 з половиною нових хворих.
І це зазначу, статистика після вихідного дня, коли вона традиційно нижча.
Одужало втричі менше людей. Померло 330. Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Запоріжжі.
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Сьогодні вночі обладнання в регіон повезли працівники ДСНС.
Лише протягом минулої доби в Україні зафіксували 14 тисяч 634 нових випадки коронавірусу. Померли 330 людей, одужали майже п'ять тисяч.
Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Регіонам зі складною епідситуацією планують надати право встановити неробочі дні вже найближчої суботи.