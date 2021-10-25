У Європі ж попри зростання хворих на коронавірус локдауни не планують. У Німеччині навіть, навпаки, хочуть скасувати надзвичайний епідемічний стан. Утім, жити без обмежень зможуть тільки вакциновані. Тетяна Логунова розкаже більше.

Як європейські країни планують пережити чергову хвилю пандемії - розкаже Тетяна Логунова.

Більше ніж шість тисяч нових хворих - у вихідні дні, понад десять тисяч - у робочі. У Німеччині знову пішла вгору крива заражень коронавірусом. Утім, запроваджувати локдаун уряд не планує. Навпаки, німецький міністр охорони здоров'я пропонує скасувати надзвичайний епідемічний стан, у якому країна жила півтора року. Зробити це планують уже в середині листопада.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

І раніше було зрозуміло, що цієї осені й зими ми ще будемо обережними. Але завдяки успішній кампанії з вакцинації ми нарешті можемо скасувати надзвичайний стан і жити, дотримуючись базових правил безпеки.

Логіка міністра така - у Німеччині повністю вакциновані більше ніж 65 відсотків усього населення. І немає жодної причини і правового підґрунтя обмежувати права цих людей.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Обмеження для людей, які зробили щеплення або нещодавно перехворіли, не потрібні. У цих людей є необхідний захист. Принаймні допоки не з'явиться новий штам ковіду.

Жити звичним життям зможуть і німці, які не хворіли й не вакцинувалися. Але, щоб сходити, наприклад, у ресторан чи до перукаря, їм потрібно буде показати свіжий тест на коронавірус. Зроблений власним коштом.

Погіршується епідемічна ситуація і в сусідній Австрії. Тамтешній уряд, на відміну від німецького, вже попереджає про ймовірний локдауну. Утім, буде він вибірковим. Обмеження запровадять тільки для невакцинованих.

Стратегію на осінь та зиму озвучив новий канцлер Австрії. Александер Шалленберг повідомив - щойно зросте кількість хворих на ковід у відділеннях інтенсивної терапії, невакцинованих жителів країни відправлять на локдаун. Їм буде дозволено виходити з дому лише в разі нагальної потреби. А от людей, які зробили щеплення або перехворіли, обмеження не зачеплять. Наразі в Австрії повністю вакциновані 62 відсотки населення.