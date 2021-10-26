Двох українських військових поранено на сході минулої доби. Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу. Обидва армійці у задовільному стані - повідомили у штабі. Загалом минулої доби було чотири порушення режиму тиші.

Неподалік Кам'янки ворог цілив по наших позиціях із мінометів 82 калібру, поблизу Пісків - зі стрілецької зброї, а в напрямку Золотого-4 - з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині зафіксували ворожий безпілотник, що перетнув лінію зіткнення. На атаки противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.