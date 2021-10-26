Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком условии в Украине могут ввести тотальный локдаун. Это может произойти при условии переноса всех регионов в "красную" зону карантина.

"Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят до "красного" уровня эпидбезопасности", - отметил Ляшко.

Он отметил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы избежать тотальных ограничений по всей стране.

Отметим, что министр также сообщал, что перевести в "красную" зону карантина могут Львовскую, Житомирскую и Луганскую области.

Так, глава Минздрава пояснил, что за индикаторами в красную зону перешли пять областей, однако две из них не назвал. По словам Ляшко, таким образом уже 13 областей будут в "красной" зоне адаптивного карантина.

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