Війна на Донбасі: зафіксували чотири порушення тиші за минулу добу [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено на сході минулої доби. Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу.
Обидва армійці у задовільному стані - повідомили у штабі. Минулої доби було чотири порушення режиму тиші. Ворог цілив із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Три атаки зафіксували вже сьогодні. Противник з артилерії вів вогонь поблизу Гранітного на Донеччині. А в районі Новозванівки на Луганщині - з гранатометів та кулеметів.
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Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу. Обидва армійці у задовільному стані - повідомили у штабі.
Неподалік Кам'янки ворог цілив із мінометів 82 калібру, поблизу Пісків - зі стрілецької зброї, а в напрямку Золотого-4 - з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. А в напрямку Травневого окупаційні війська вели вогонь з протитанкових гранатометів.
Чотири ворожі атаки було на Донбасі минулої доби. У районі Кам'янки противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Ми рушаємо на ночівлю до наших позицій під окуповану Ясинувату. На півдорозі автомобіль зупиняється - далі тільки пішки, на машини тут у буквальному сенсі - полюють.