Обидва армійці у задовільному стані - повідомили у штабі

Двох українських військових поранено на сході минулої доби. Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу.

Обидва армійці у задовільному стані - повідомили у штабі. Минулої доби було чотири порушення режиму тиші. Ворог цілив із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Три атаки зафіксували вже сьогодні. Противник з артилерії вів вогонь поблизу Гранітного на Донеччині. А в районі Новозванівки на Луганщині - з гранатометів та кулеметів.