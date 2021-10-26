Значительное потепление придет в Украину на этой неделе. Температура воздуха днем поднимется до +17, а ночные морозы вообще отойдут.

В украинских областях ожидается переменная облачность и без осадков. В восточных областях будет более солнечно, морозы отойдут.

Температура воздуха 29 октября будет такая:

днем на западе ожидается +13+17, а ночью +1+6,

на севере страны будет +11+14, а ночью +5+7,

в центре прогнозируют днем +11+15, а ночью +4+8,

на востоке будет +11+13 днем, а ночью +3+5,

на юге прогнозируют днем +12+15, а ночью +4+7.

Такая погода будет держаться минимум два дня.

Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.

По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.

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