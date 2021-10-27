В Харькове 16-летний мажор устроил кровавое ДТП (видео 18+) [ Редактировать ]
Поздно вечером в Харькове, 26 октября, на проспекте Гагарина случилось страшное ДТП. Так, Infiniti на большой скорости вылетело на перекресток на красный свет и столкнулось с Chevrolet Aveo, водитель которой погиб.
По предварительным данным правоохранителей, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже появилась информация об еще одной смерти одного из пострадавших.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики. Выясняются обстоятельства аварии.
Как стало известно позже, виновником аварии стал 16-летний мажор, который недавно получил в подарок от родителей машину. К тому же, ранее он неоднократно был остановлен полицией за нарушение ПДД. В сети также есть видео, как малолетний нарушитель разговаривает с правоохранителями.
Внимание! В видео содержится ненормативная лексика.
По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.
Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.
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