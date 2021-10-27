Правительство не хочет вводить локдаун в Украине, поскольку экономика только начала восстанавливаться. Жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам поездки в Донецкую область.

"Мы не планируем вводить локдаун или, по-другому еще сформулирую, мы не хотим вводить локадун, потому что наша экономика набирает обороты. И локдаун, конечно, очень негативно влияет на экономическое развитие и рост ВВП", - отметил он.

Читайте также, коронавирусная инфекция может не исчезнуть никогда, однако с ним можно научиться жить. Штамм COVID-19 "Дельта" является достаточно непредсказуемым и опасным для здоровья, коронавирус в ближайшее время станет эндемической болезнью и его циркуляция будет присутствовать в мире всегда.

Кроме того, уже в ближайшее время Киев может перейти в "красную зону" карантина. После перевода столицы в эту зону в городе будут введены дополнительные ограничения, 22 октября состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, в настоящее время готовится протокол о принятых ограничениях.

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