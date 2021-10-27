В среду, 27 октября, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил о том, что в Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, но "красную" зону вводить пока не планируют. Пока нет соответствующих COVID-показателей для города. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Пиковая прогнозируемая заболеваемость - последняя неделя октября и ноябрь. Решение принимает исключительно государственная комиссия.

На вопрос о том, когда эта комиссия может провести заседание по этому вопросу, он ответил:

Когда будет нужно. Сегодня еще нет соответствующих показателей для города.

Киевская область перейдет в "красную" зону карантина с 30 октября, уже есть решение комиссии ТЭБ и НС.

Читайте также, коронавирусная инфекция может не исчезнуть никогда, однако с ним можно научиться жить. Штамм COVID-19 "Дельта" является достаточно непредсказуемым и опасным для здоровья, коронавирус в ближайшее время станет эндемической болезнью и его циркуляция будет присутствовать в мире всегда.

Кроме того, уже в ближайшее время Киев может перейти в "красную зону" карантина. После перевода столицы в эту зону в городе будут введены дополнительные ограничения, 22 октября состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, в настоящее время готовится протокол о принятых ограничениях.

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