Про нестачу кисню в обласному центрі говорили вже півтора місяця!

Евакуація заради... подиху! Цієї ночі в одній із одеських лікарень закінчився... кисень! Пів сотні тяжких ковідних пацієнтів довелося екстрено перевозити в інший медзаклад.

Чому кисень закінчився? Подробиці рятувальної операції дивіться в наступному матеріалі.

Жахлива ніч в Одесі! Ось так обережно на ношах медики екстрено евакуюють з Обласного центру соціально значущих хвороб ковідних пацієнтів.

Осторожно, да! Девочки, идите помогайте со стороны водителя!

І так ледь не всю ніч. Хворих терміново перевозять до іншого ковід-стаціонару, де ще є кисень. Бо тут він закінчився... На зміну викликали всіх реаніматологів.

Раз, два, три! Поехали!

А це вже інше відділення, на вулиці Ядова, куди й доправляють евакуйованих. Його підготували за три години. Загалом сюди перевезли 43-х пацієнтів. І третина з них - на апаратах ШВЛ. Коли керівниця лікарні, де закінчився кисень, розповідає про ситуацію, не може стримати сліз:

Світлана Єсипенко, генеральний директор КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб":

Я хочу в этой связи выразить огромную благодарность всем сотрудникам Центра социально значимых болезней и бригадам экстренной помощи, которые включились в эту работу! И на протяжении практически всей ночи до 4 утра с 7 часов вечера транспортировали пациентов.

Від самого ранку на Ядова - рідні пацієнтів. Розшукують близьких. В Івана вночі сюди перевезли дружину. І причиною евакуації чоловік... вражений.

Іван, чоловік хворої на коронавірус:

Там закончился кислород! Представляете на минутку? Просто не укладывается, понимаете? Можно где-то ошибиться, можно еще что-то, но это масштаб, как это?!

А масштаб "кисневого голодування" і справді приголомшує. Про нестачу кисню в обласному центрі говорили вже... півтора місяця!

Катерина Лотощенко, завідувачка відділення КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб":

Кислород нам доставляют, но в очень малых количествах, он быстро заканчивается, потому что расход кислорода увеличивается: пациенты крайне тяжелые, им требуется большой объем!

Світлана Єсипенко, генеральний директор КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб":

Уже на протяжении 6 недель у нас идут перебои с поставкой кислорода туда и регулярно мы переключались на балоны, что являлось не очень правильним в тактике ведения пациентов.

Одній лікарні досі таки вдавалося "викручуватися". Чому ж дійшло до евакуації цієї ночі? В обласному Департаменті охорони здоров'я пояснюють: напередодні ввечері постачальник НЕ привіз у відділення кисень, а запасів не було. І додають: така ситуація наразі майже у всіх ковідних лікарнях Одещини.

Наталія Одарій-Захар'єва, директорка департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації:

На сьогодні ми всі знаємо, що на Україні призупинені два заводи, які виробляють кисень, але дана ситуація повністю контролюється.

У відділенні на Ядова кисню вистачить до наступного тижня, кажуть посадовці. І вже домовилися з іншим постачальником про додаткові партії. Нинішні постачальники кисню посилаються на профілактичну зупинку на виробництвах... Тож коло замкнулося. Водночас пацієнти ковідних стаціонарів розповідають про ЩЕ одну проблему: в лікарнях бракує медиків!

Галина Марусич, родичка хворої на коронавірус:

Буквально одна медсестра на 50 человек примерно. Но условия хорошие, якобы все новое, всё чистое, кровати новые, в общем-то уход неплохой.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Существует огромный дефицит кадров даже в тех больницах, которые сегодня определены как ковидные больницы: один врач на сорок, на пятьдесят пациентов и то же самое с медицинским персоналом - с медицинскими сёстрами. Одна медицинская сестра на шестьдесят, на семьдесят пациентов. Вы понимаете, что такой ДЕФИЦИТ можно покрыть только с помощью дополнительных выплат!

Віктор Баранський, депутат Одеської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Обещанные триста процентов доплаты к зарплатам для медиков медики не получают! У нас уже дошло до того, что некоторые медсёстры уже увольняются просто из больниц потому что они, да и врачи, не только медсёстры, и врачи собственно увольняются, потому что работать за те гроши, которые сегодня платит государство и рисковать своей жизнью никто не хочет и их можно понять!

Ситуація із дефіцитом лікарів - це проблема не лише Одеси. Вона стосується всієї країни.