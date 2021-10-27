Дитяча вакцинація: в Америці імунізуватимуть дітей від п'яти років [ Редактировать ]
І поки в Україні намагаються в будь-який спосіб уникнути вакцинації, в Америці лікарі дали дозвіл на щеплення... дітей від п'яти років. І школи в деяких штатах уже висунули вимогу: тих, хто не зробить укол, до класів більше не пустять, примусово переведуть на онлайн-навчання.
Як відбуватиметься "дитяча вакцинація"? І чому багато батьків категорично проти - аж до того, що готові протестувати? Дмитро Анопченко з'ясовував ситуацію.
Ця демонстрація в Нью-Йорку нещодавно показала країні, що далеко не всі тут, в Америці, схвалюють політику щодо вакцин. І серед тих 33-х відсотків населення країни, які й досі не зробили жодного щеплення (а це дуже багато) є, звісно ж, і ті, хто ухиляється мовчки, але є і активісти, готові виходити на вулиці.
Приводом для Нью-Йоркських протестів стало рішення мера про те, що всі муніципальні працівники на 100% мають бути вакциновані - або звільнені.
Це не Біблія, це просто наука! А нам не дають права обирати - що добре для нас, а що - ні.
А ще більшим подразником тепер стало рішення імунізувати і дітей - від 5-ти до одинадцяти років. За це майже одностайно проголосували провідні експерти медичного відомства країни.
Засідання відбувалося онлайн і за ним слідкували як за реаліті-шоу, але дива не сталося.
Із вісімнадцяти людей - 17 проголосували "за" і лише один утримався.
Здавалося б, це рішення має розв'язати батькам руки. Хвилюєшся за здоров'я дитини, знаєш, що в неї немає протипоказань до вакцинації - відводиш її до лікаря.
Це ж чудово - бачитися з друзями - і не боятися, що хтось заразить тебе Ковідом, не нервувати із цього приводу.
З іншого боку - було б логічно дати вибір. Знаєш, що твій малюк - алергік або має слабке здоров'я - від імунізації поки що утримуєшся. Але в кількох штатах дозвіл на щеплення дітей вже сприйняли як обов'язкову вимогу. У Каліфорнії, наприклад, оголосили: встановлюють дедлайн, і тих, хто не матиме довідки про щеплення, на уроки більше не пускатимуть, змусять навчатися онлайн.
І це не лише батьків, а навіть учителів серйозно обурило.
Діана Монтейн, вчитель молодших класів:
Я пів життя працюю в школі, віддаю дітям усю себе. А тепер приходиш у клас, бачиш невакцинованих дітей - і як їх змушувати виконувати цей наказ?
І коли справа стосувалася дорослих, люди ще мовчали, а ось необхідність дитячої вакцинації розділила Америку. Свіже опитування агентства Геллапа показало: лише 55% батьків у США згодні - і відповідно планують - робити щеплення своїм дітям. 45 % - категорично проти. Держава - очевидно - примушуватиме, а це ще більше загострить і суперечки в школах та вдома, і протестні настрої.
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