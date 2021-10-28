В четверг, 27 октября, в Сумах застрелили местного активиста. ​Убили представителя "Правого сектора" Александра Иванина.

Мужчину застрелили у подъезда его дома. Киллер, по данным пресс-службы "Правого сектора", совершил более 10 выстрелов, а нападение произошло на глазах жены члена организации.

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Как сообщали "Подробности", под Херсоном школьники ради забавы заживо сожгли на улице пьяного мужчину.

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