Убийство активиста в Сумах: что известно на данный момент [ Редактировать ]
В четверг, 27 октября, в Сумах застрелили местного активиста. Убили представителя "Правого сектора" Александра Иванина.
Мужчину застрелили у подъезда его дома. Киллер, по данным пресс-службы "Правого сектора", совершил более 10 выстрелов, а нападение произошло на глазах жены члена организации.
Проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
Как сообщали "Подробности", под Херсоном школьники ради забавы заживо сожгли на улице пьяного мужчину.
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