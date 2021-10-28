В рамках расследования убийства сумского активиста Александра Иванина рассматриваются две версии. В частности, заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений. Об этом сообщает полиция Сумской области.

Сообщается, что вчера около 21:00 поступило сообщение о том, что на улице Заливной неизвестный стрелял в мужчину. На месте полиция обнаружила тело 28-летнего сумчанина.

По словам его сожительницы, к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия. В результате тот получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку и скончался на месте.

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дел по статье "умышленное убийство".

Напомним, в четверг, 27 октября, в Сумах застрелили местного активиста. ​Убили представителя "Правого сектора" Александра Иванина.