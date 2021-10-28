Apple уже вовлечена во многие судебные тяжбы. Но всегда найдется место для еще одной, особенно когда она вращается вокруг своего флагманского продукта – iPhone.

Как сообщает Vice, студенты из нескольких китайских университетов подали в суд на компанию из Купертино за изменение политики в отношении изъятия зарядных устройств в комплекте со смартфонами.

Истцы уверены, что за этим решением скрывается мотивация в получении прибыли, а не забота о защите экологии.

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Начиная с iPhone 12, Apple больше не поставляет зарядное устройство в комплекте со своими iPhone. То же самое относится и к наушникам EarPods, которые раньше также входили в комплект. Вместо этого покупатели получают кабель-переходник USB-C к Lightning.

Многие люди уже владеют достаточным количеством зарядных устройств. Apple уверяет, что для сокращения выбросов углерода они приняли "тяжелое" решение снизить производство зарядных адаптеров – они теперь просто продаются отдельно.

Чтобы компенсировать отсутствие зарядного устройства и наушников в коробке, компания решила снизить их цену в качестве "жеста доброй воли".

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Однако китайские студенты, подающие в суд на Apple, утверждают, что компания просто использует свои усилия по сохранению окружающей среды в качестве предлога для получения большей прибыли, просто продавая необходимые аксессуары дороже.

Студенты утверждают, что не смогли зарядить свои iPhone 12 и 12 Pro Max, как рекламируется на веб-сайте компании. Также прилагаемый кабель оказался несовместим с большинством зарядных устройств сторонних производителей.

В свою защиту Apple заявила, что продажа устройства и зарядного устройства по отдельности является обычной практикой для производителей телефонов, возможно, имея в виду Samsung и Xiaomi.

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Хотя судебный процесс не сравнится с противостоянием целых корпораций и даже государств, он все же получил широкую общественную поддержку. Все потому, что многие потребители недовольны политикой Apple – от дорогого устройства покупатели ожидают полную комплектацию.

Судебная тяжба больше похожа на попытку доказать недовольство потребителей, когда им не дают выбора, особенно с таким дорогим устройством, как iPhone.

Студенты требуют вернуть зарядные устройства в комплекте с iPhone, а также выплатить 15,5 долларов для покрытия судебных издержек.

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