Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын похудел на 20 кг, но проблем со здоровьем у него нет. Об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Представители разведки провели закрытый брифинг для южнокорейских парламентариев. При подготовке оценок использовались передовые технологии, включая искусственный интеллект.

Здоровье Ким Чен Ына стало вызывать интерес и обеспокоенность после того, как ранее в этом году он очень заметно похудел.

Состояние его здоровья часто становилось предметом споров из-за политических последствий в случае, если он не сможет выполнять свои обязанности.

При этом ряд аналитиков высказывали предположения, что внимание к здоровью лидера в КНДР может быть привлечено, чтобы "усилить поддержку со стороны населения в ситуации, в которой он борется с усугубляющимися экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19, экономическими санкциями ООН и стихийными бедствиями".

Другие аналитики из Сеула не исключают, что, возможно, Ким Чен Ын просто решил поправить свое здоровье, сев на диету, чтобы сбросить вес.

Рост Ким Чен Ына составляет около 170 см, и ранее, по оценкам, он весил порядка 140 кг. Однако сейчас его вес составляет на 20 кг меньше.

"Подробности" сообщали, что недавно КНДР провела успешные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты под названием "Хвасон-8". "Гиперзвуковыми" называют ракеты, которые развивают скорость, минимум в 5 раз превышающую скорость звука (335 м/сек - ред.), то есть свыше 6100 км/час. Они считаются высоко маневренными и способны работать на разных высотах.

Напомним, что 15 сентября Северная Корея провела запуски двух баллистических ракет. В сторону Японского моря. Ракеты выпустили из центральных районов КНДР в сторону Японского моря, они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 800 км.