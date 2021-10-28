Эти сертификаты были видны и в приложении "Дия"/ фото: universum.clinic

На территории Винницкой области сотрудники киберполиции разоблачили группу лиц, которая занималась реализацией "ковид"-сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно данным правоохранителей, злоумышленники просили 250 евро за внесение данных каждого "покупателя" в электронную систему охраны здравоохранения.

За 250 евро злоумышленники вносили недостоверные сведения о вакцинации в электронную систему охраны здоровья.

Отмечается, что винницкий предприниматель разместил рекламу своих услуг в закрытых группах мессенджеров. С ним вместе работали медработники, к которым "главарь" группы перенаправлял клиентов. Известно, что эти сертификаты были видны и в приложении "Дия".

Читайте также, за неделю на территории Украины правоохранители открыли более 80 уголовных дел за подделку ковид-сертификатов, а также результатов ПЦР-тестов. Было проведено 20 обысков в рамках уголовных дел, касающихся подделки "коронавирусных" документов.

Кроме того, в Киеве задержали мужчину, организовавшего продажу поддельных коронавирусных-сертификатов. За один такой документ он требовал 250 евро, формировать так называемый "сертификат" ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы.

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