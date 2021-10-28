США допоможуть придбати вакцину для Африканського союзу.

33 мільйони доз від компанії "Модерна" Сполучені Штати мали отримати з грудня по лютий. Натомість Білий дім відтермінує доставку свого препарату і дасть можливість країнам Африканського союзу отримати ці дози. Вакцину розподілять між усіма членами об'єднання, а це 55 країн. У деяких - таких як Бурунді, Чад, Мадагаскар та Ефіопія, натепер вакциновано менш як один відсоток населення.

Річард Міхіго, представник ВООЗ:

Це гіркий урок, який ми засвоїли під час цієї пандемії. А полягає він у тому, що Африка майже на всі 100 відсотків залежить від вакцин, які виробляють поза межами континенту.

Мартін Фрід, представник ВООЗ: