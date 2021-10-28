США віддадуть Африканському союзу 33 млн доз вакцини [ Редактировать ]
США допоможуть придбати вакцину для Африканського союзу.
33 мільйони доз від компанії "Модерна" Сполучені Штати мали отримати з грудня по лютий. Натомість Білий дім відтермінує доставку свого препарату і дасть можливість країнам Африканського союзу отримати ці дози. Вакцину розподілять між усіма членами об'єднання, а це 55 країн. У деяких - таких як Бурунді, Чад, Мадагаскар та Ефіопія, натепер вакциновано менш як один відсоток населення.
Річард Міхіго, представник ВООЗ:
Це гіркий урок, який ми засвоїли під час цієї пандемії. А полягає він у тому, що Африка майже на всі 100 відсотків залежить від вакцин, які виробляють поза межами континенту.
Мартін Фрід, представник ВООЗ:
Безумовно, ми зобов'язані забезпечити Африку вакцинами. І ми повинні організувати це виробництво безпосередньо на континенті - у провідних країнах. Оскільки впродовж наступних 20 років населення Африки і далі зростатиме, ми просто змушені це забезпечити.
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Їхні рекомендації передадуть до Управління з контролю за якістю продовольства та медикаментів, де й приймуть остаточне рішення.
Втім, тепер за рішенням суду більшість муніципальних службовців мають вже до завтра отримати одну дозу вакцини. Ті, хто підтвердить факт щеплення, отримають премію 500 доларів.
Бустерну дозу отримають ті, кому за 65, а також медпрацівники та персонал будинків літніх людей.
Найбільше нових випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Вакцину розподілять між усіма членами об'єднання, а це 55 країн. У деяких, таких як Бурунді, Чад, Мадагаскар та Ефіопія, натепер вакциновано менш як один відсоток населення.