"В Украине повысят пенсии" - Лазебная [ Редактировать ]
В Украине в 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий для различных категорий. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию The Page.
В январе будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, продолжится повышение пенсий для 65-летних граждан в связи с ростом минимальной зарплаты.
Она отметила, что в следующем году женщинам, родившимся в 1962 году, начнут начисляться пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста. Для этой категории ввели повышающий коэффициент 9%.
С 1 марта будет индексация пенсий, а в октябре планируется выйти на новую минимальную пенсионную гарантию. Пенсионеры старше 70 лет, которые имеют стаж 35 лет (мужчины) или 30 (женщины), не будет получать менее 3 000 грн.
Мы рассчитываем, что на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине будет 4 000 грн.
Ранее мы писали о том, что пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории. Напомним, что с 1 декабря в Украине пересчитают пенсии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Пенсионеры в возрасте 60 лет не смогут вовремя выйти на пенсию без необходимого стажа
В понедельник, 25 октября 2021 года, согласно утвержденному графику, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий
Некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию раньше положенного возраста
После внедрения пенсионный реформы украинцам повысили возраст выхода на пенсию
С 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет