Космічний телескоп НАСА зробив фото вмираючої зірки [ Редактировать ]
Зірку, яка помирає, сфотографував космічний телескоп НАСА Hubble. Світлину апарат зробив на відстані 400 світлових років від Землі. Зокрема, на кадрах видно - світло червоної зірки пробивається через хмари газу та пилу, які утворені її ж зовнішніми шарами. До слова, зірка CW Leonis є червоним гігантом, а її розмір утроє чи вп'ятеро разів більший за Сонце. Водночас температура поверхні зірки становить понад 1200 градусів.
по теме
Апарат зробив фото на відстані чотирьохсот світлових років від Землі. Зокрема, на кадрах видно - світло червоної зірки пробивається через хмари газу та пилу.
Ученые из международной программы Breakthrough Listen по поиску инопланетян стоимостью в $100 миллионов были ошеломлены мощным и продолжительным сигналом
У Центрі прогнозів космічної погоди у США встановили, що це спалах класу "Ікс-один" - найпотужніший з можливих.
Снимок был получен при помощи инфракрасного телескопа Spitzer
Астронавты на МКС обнаружили странное свечение, которому долго не было объяснения