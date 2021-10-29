Зірку, яка помирає, сфотографував космічний телескоп НАСА Hubble. Світлину апарат зробив на відстані 400 світлових років від Землі. Зокрема, на кадрах видно - світло червоної зірки пробивається через хмари газу та пилу, які утворені її ж зовнішніми шарами. До слова, зірка CW Leonis є червоним гігантом, а її розмір утроє чи вп'ятеро разів більший за Сонце. Водночас температура поверхні зірки становить понад 1200 градусів.